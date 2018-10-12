بالفيديو.. خريجو المحاسبة العاطلون يروون قصصهم في مجال يعمل به 170 ألف وافد

علي القحطاني(صدى):

يبحث خريجو المحاسبة في المملكة، عن فرص وظيفية يصعب الحصول عليها في قطاع نسب توطينه لا تتعدى الـ5%، حيث يلعب أكثر من 170 ألف وافد في هذه الوظيفة.

في هذا الإطار، روى بعض خريجو المحاسبة العاطلون عن العمل قصصهم في البحث عن الوظائف، حيث قالت نورة الجهني في لقائها ببرنامج ” يا هلا ” ، أن مطالب الخبرة واللغة الإنجليزية كانت أكبر معوقات حصولها على وظيفة، متسائلة كيف سيكون لديها خبرة وهي لم تعمل بعد؟

وأضافت ” الجهني ” ، أن خريج المحاسبة السعودي لم يحصل على فرصة لكي يثبت نفسه مثل الوافد الأجنبي، قائلة : ” الشباب السعودي لم يعطى الفرصة حتى يثبت نفسه، كلهم أجانب وبرواتب أعلى بكثير من السعوديين ” .

وقال فيصل العبيدي، خريج محاسبة، إنه يطلب دائمًا في الشركة التي يعمل بها أن يعمل محاسب لكن يرفضون طلبه لهو يعمل محصل ديون، في حين يأتي حاملي الجنسيات الأخرى ويأخذون هذه الوظيفة.

وأشار إلى أن خريج المحاسبة يعمل بعيدًا عن تخصصه في التخصصات الموطنة من قبل وزارة العمل، كتحصيل الديون وحارس أمن أو مسؤول علاقات عامة.

وأكد الدكتور أحمد المغامس أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، في مداخلة هاتفية للبرنامج، أن الهيئة بدأت في التواصل مع وزارة العمل لتأهيل خريجي المحاسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص.

ولفت إلى أن عدد غير السعوديين الذي يعملون في هذا القطاع لا يقل عن 100 ألف وافد، مؤكدًا أن مهنة المحاسبة أو المراجعة، ومشيرًا إلى أن الوظائف يتم تقسيمها بين وظائف قيادية وتحتاج خبرة، ووظائف عادية يمكن لخريج الجامعة أن يزاولها حيث يستطيعون أخذ الخبرة وبالتالي العمل في الوظائف القيادية.

فيصل العبيدي – خريج محاسبة:

حاملي الجنسيات الأخرى يأخذون أماكننا في الشركات #توطين_مهنة_المحاسبة#برنامج_ياهلا pic.twitter.com/2hoKwLR5MA — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ١٢ أكتوبر ٢٠١٨





نورة الجهني – خريجة محاسبة عاطلة:

الخبرة واللغة الإنجليزية أكبر معوقات الحصول على وظيفة#توطين_مهنة_المحاسبة#برنامج_ياهلا pic.twitter.com/eEVque3hLC — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ١٢ أكتوبر ٢٠١٨

فيصل العبيدي – خريج محاسبة:

خريج المحاسبة يعمل بعيدا عن تخصصه في التخصصات الموطنة من قبل وزارة العمل#توطين_مهنة_المحاسبة#برنامج_ياهلا pic.twitter.com/Z8LGbw7e86 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ١٢ أكتوبر ٢٠١٨

نورة الجهني – خريجة محاسبة:

خريج المحاسبة السعودي لم يحصل على فرصة لكي يثبت نفسه مثل الوافد الأجنبي#توطين_مهنة_المحاسبة#برنامج_ياهلا pic.twitter.com/73JdZAG1bk — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ١٢ أكتوبر ٢٠١٨