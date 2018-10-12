بنك التنمية: يمكن للموظف الحكومي كفالة 3 أشخاص دون وجود متأخرات

علي القحطاني(صدى):

أكد بنك التنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، أن الموظف الحكومي يستطيع كفالة شخصين دون الحاجة إلى الإقتراض، مضيفًا أنه يستطيع كفالة شخص آخر بشرط عدم وجود متأخرات على المكفول الحالي.

وأوضح ” البنك ” ، أن البند يخص قبول طلب قرض ” الأسرة للمرأة ” ، واشترط البنك أن تكون حالتها الاجتماعية ” أرملة أو مطلقة أو مهجورة وتعول ” على أن تعول أبناءها بصك إعالة شرعي، لافتًا على أن الاستفادة من القروض الاجتماعية لمرة واحدة فقط.

وشدد ” البنك ” الذي تتنوع قروضه ما بين ” اجتماعية وإنتاجية ” ، على ضرورة طباعة التفويض بعد إصداره من موقع ” أبشر” وإرفاقه مع الملف، مؤكدًا على عدم قبول صور الشاشة.