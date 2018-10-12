بنك التنمية: يمكن للموظف الحكومي كفالة 3 أشخاص دون وجود متأخرات
أكد بنك التنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، أن الموظف الحكومي يستطيع كفالة شخصين دون الحاجة إلى الإقتراض، مضيفًا أنه يستطيع كفالة شخص آخر بشرط عدم وجود متأخرات على المكفول الحالي.
وأوضح ” البنك ” ، أن البند يخص قبول طلب قرض ” الأسرة للمرأة ” ، واشترط البنك أن تكون حالتها الاجتماعية ” أرملة أو مطلقة أو مهجورة وتعول ” على أن تعول أبناءها بصك إعالة شرعي، لافتًا على أن الاستفادة من القروض الاجتماعية لمرة واحدة فقط.
وشدد ” البنك ” الذي تتنوع قروضه ما بين ” اجتماعية وإنتاجية ” ، على ضرورة طباعة التفويض بعد إصداره من موقع ” أبشر” وإرفاقه مع الملف، مؤكدًا على عدم قبول صور الشاشة.
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