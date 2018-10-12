التعليم: اطلاق اسم ” إبراهيم خفاجي ” على مدرسة بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

نقلت إمارة منطقة ” مكة المكرمة ” عن إدارة تعليم المنطقة، اليوم الجمعة، إنها غيرت اسم إحدى المدارس التابعة لها إلى مدرسة ” إبراهيم خفاجي ” رحمه الله.

وأعلن ” محمد بن مهدي الحارثي ” مدير تعليم مكة المكرمة، خلال احتفالية الإدارة التعليمية باليوم الوطني، كبادرة تكريمية لمسيرة الراحل ” خفاجي ” مؤلف النشيد الوطني.

وشمل إعلان ” الحارثي ” تغيير اسم مدرسة الفهدية الإبتدائية الواقعة في حي العتيبية بمكة، ليصبح اسمها الجديد ” مدرسة إبراهيم خفاجي الإبتدائية “.

ومن جانبهم عبر أبناء ” خفاجي ” وهم ” محمد – وجيه – عامر – ثامر – شاكر ” عن شكرهم وتقديرهم لتعليم مكة المكرمة، على هذه البادرة غير المستغربة، والتي تشي بحبهم لوطنهم ورجالاته المخلصين الذين وضعوا لهم بصمات جميلة في خدمة دينهم ووطنهم ومليكهم.