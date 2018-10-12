التعليم: اطلاق اسم ” إبراهيم خفاجي ” على مدرسة بمكة المكرمة
نقلت إمارة منطقة ” مكة المكرمة ” عن إدارة تعليم المنطقة، اليوم الجمعة، إنها غيرت اسم إحدى المدارس التابعة لها إلى مدرسة ” إبراهيم خفاجي ” رحمه الله.
وأعلن ” محمد بن مهدي الحارثي ” مدير تعليم مكة المكرمة، خلال احتفالية الإدارة التعليمية باليوم الوطني، كبادرة تكريمية لمسيرة الراحل ” خفاجي ” مؤلف النشيد الوطني.
وشمل إعلان ” الحارثي ” تغيير اسم مدرسة الفهدية الإبتدائية الواقعة في حي العتيبية بمكة، ليصبح اسمها الجديد ” مدرسة إبراهيم خفاجي الإبتدائية “.
ومن جانبهم عبر أبناء ” خفاجي ” وهم ” محمد – وجيه – عامر – ثامر – شاكر ” عن شكرهم وتقديرهم لتعليم مكة المكرمة، على هذه البادرة غير المستغربة، والتي تشي بحبهم لوطنهم ورجالاته المخلصين الذين وضعوا لهم بصمات جميلة في خدمة دينهم ووطنهم ومليكهم.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3124 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعفو عنه ويغفر له ويرحمه
يستاهل
لكن السؤال ليش اذا توفى الانسان يكرم؟؟
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32703 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32703 ] نشر منذ 1 ساعة
اعتقد يا حي ابو تركي علشانه مات والى هو حي ما احد يدري عنه
شوف في من حولك وتعرف وتعرف الواحد عايش ما احد يدري عنه وش حاله ولا يسئلون عنه واول ما يموت يظهرون ناس اشكال والوان وكل واحد يقول انا كذا وبعد ايام العزى يختفون من جديد
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11557 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجـنه .
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3124 ] نشر منذ 49 دقيقة
لست محرومه ولي رباً رحيم
كلامك من ذهب
صدقتي هذا الواقع
واذا فيه مصلحة يجونك يركضون
الله يجعلنا واياكم ممن يذكرون بالخير
يسلمك ربي دووووم مميزة💐