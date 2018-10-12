بالفيديو والصور.. إطلالتين ساحرتين لـ ” كيت وميجان ” في حفل زفاف حفيدة الملكة

نايف السالم(صدى):

احتفل القصر الملكي ببريطانيا، اليوم الجمعة، بزفاف الأمير يوجين حفيدة الملكة إليزابيث، حيث كانت الأنظار تتجه نحو الدوقتين كيت ميدلتون، و ميجان ماركل.

ووصلت الدوقة كيت، 36 عاما، مع زوجها الأمير ويليام، 36 عاما، في كنيسة سانت جورج بقلعة وندسور، قبل وصول العروس بوقت قصير، وجلست بين الأمير ويليام وصهرها الأمير هاري خلال الحفل.

فيما ظهرت الدوقة ميجان ماركل، 37 عاما، مرتدية لباس جيفنشي وقبعة نويل ستيوارت، وترافق زوجها الأمير هاري، وجلست بين زوجها والأميرة آن ابنة الملكة إليزابيث.