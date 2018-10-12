شاب يتبرع بكليته لوالده وينهي معاناته مع الغسيل

عادل الحربي(صدى):

تبرع شاب يدعى منصور جابر دكام آل صليع، بكليته لوالده لينهي معاناته مع الغسيل الكلوي ، مجسداً بذلك مثالاً رائعاً في البر والوفاء.

وأجريت العملية في مستشفى الحرس الوطني بالرياض، بعد مطابقة التحاليل والفحوصات الطبية، وقد تكللت العملية بالنجاح.

وأوضح ” آل صليع “: أن والده يعاني كثيراً من الفشل الكلوي وبحث عن العلاج في داخل المملكة وخارجها، وفي النهاية استقر به المطاف بتبرعه لوالده؛ معبرا عن سعادته التامة بعد نجاح عملية زراعة الكلية”.

وتمنى الشاب أن يكون قد استطاع بتبرعه له رَدّ بعض فضائل والده عليه، الذي غالَبَ ظروف الحياة لإسعاد أبنائه.