الأرصاد: العاصفة لبان تؤثر على عدة مناطق بالمملكة بدءاً من غداً

عادل الحربي(صدى):

تواصل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مستمرة متابعة الحالة المدارية (لبان) في بحر العرب، والتي تتمركز عند خط عرض 14.7 درجة شمالاً، وخط طول 57.4 درجة شرقا.

وقد تراجع تصنيفها اليوم من إعصار مداري، إلى (عاصفة مدارية) تقدر سرعة الرياح حول مركزها (115- 95 ) كم/س، وتتحرك بسرعة (08) كم/س باتجاه الشمال الغربي .

ومن خلال تحليل مخرجات النماذج العددية ومراقبة أخر صور الأقمار الصناعية، فإن التوقعات تشير إلى احتمال تأثر منطقة نجران (الخرخير – شرورة – نجران) والأجزاء الجنوبية من صحراء الربع الخالي، بهطول أمطار رعدية متوسطة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، ابتداء من يوم السبت 4 صفر 1440، إلى يوم الاثنين 6 صفر 1440ه، بينما يتوقع أن يصل تأثيرها إلى منطقتي جازان وعسير يوم الاثنين 6 صفر 1440هـ

ومن المتوقع أن تساهم هذه الحالة بدفع كمية من بخار الماء في طبقات الجو العليا قد تتسبب في حالة مطرية متوقعة على بعض مناطق المملكة خلال الأسبوع القادم، وسيتم التنويه عنها مساء يوم الأحد القادم.

و تدعو الهيئة الجميع إلى متابعة ما يستجد من تقارير عن الحالة, وذلك بمتابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.