421 ألف تأشيرة في الأسبوع الخامس لمؤشر العمرة

سعيد العجل(صدى):

بلغ عدد تأشيرات موسم العمرة 1440هـ، وحتى تاريخ 2 صفر 421,411 تأشيرة، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 181,690 معتمر، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 150,429 معتمرًا، منهم 107,024 في مكة المكرمة، بينما 43,405 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 31,261 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يدخل شهره الثاني ويقيس أربعة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين وسيلتي نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجويه 170279معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 11411 معتمرًا، ولم يسجل أي وصول عبر المنافذ البحرية.

ما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: الباكستان 82,169، تليها الهند 49,492، فإندونيسيا 16,259، بعدها الأردن 4,492، ثم اليمن خامسا بعدد 4,413 معتمرًا .

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.