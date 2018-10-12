انتشار ” فيروس ” بين أطفال روضة.. و ” صحة المدينة ” توضح الملابسات

نايف السالم(صدى):

أصدرت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، توجيهات بالكشف عن أطفال إحدى الروضات بالمنطقة، حيث يوجد حالات إصابة بفيروس.

وأوضحت صحة المدينة المنورة، أن تشخيص الحالات التي تم الإبلاغ عنها وهم خمسة حالات، بيَّن أن هناك عدوى فيروسية غير خطيرة، مضيفة أن الأطفال المصابين بالعدوى يحتاجون إلى راحة أسبوع وخافضات حرارة.

وكانت أعراض هذه الإصابات يتمثل في ارتفاع درجة حرارة وطفح جلدي، ما دفع صحة المدينة إلى الكشف عن جميع الأطفال داخل الروضة وعددهم 190 طفلًا.