التعليم يوافق على صرف إعانة شهرية لأبناء المعلمة المتوفاة

عادل الحربي(صدى):

وافقت وزارة التعليم على شمول الإعانة الشهرية أولاد المعلمة المتوفاة، بعد أن كانت سابقا لأولاد المعلم‬ المتوفي فقط، بحسب تعميم لها.

جاء ذلك خلال تعميم للادارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم تضمن: ” إذا كان زوجها معلما وتوفي بوقف صرف الإعانة من جهتها، وتصرف من جهته لجميع أولاده سواء منها أو من غيرها، وإن كان لها أولاد من زوج آخر ليستمر صرف الإعانة لهم “.

ووجهت الوزارة بإبلاغ المعلمين المتوفية زوجاتهم المعلمات، وإبلاغ ذوي المعلمة المتوفاة وذوي الطلاب والطالبات المنوفية أمهاتهم المعلمات بمضمون ذلك، لصرف الإعانة لهم