اتحاد الكرة يعلن ترشيح الدوري السعودي لجائزة المتطور في أسيا

نواف السالم(صدى):

كشف الإتحاد الآسيوي لكرة القدم ومنظمة جوائز صناعة الرياضة الآسيوية يوم الخميس عن ترشيح رابطة الدوري السعودي للمحترفين لجائزة أفضل دوري في القارة ضمن الإتحادات المتطورة.

ورشح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضمن أفضل 10 بطولات للدوري في آسيا، ضمن قائمة ضمت عددًا من أعرق المسابقات المحلية في آسيا من دول كاليابان وكوريا الجنوبية والإمارات وأستراليا والصين وتايلند وأوزبكستان.

جاء تقييم المرشحين بناءا على 11 جانب من ضمنها الإدارة، الأداء المالي، المسابقات، التسويق والترويج والإعلام والاتصال، وركزت نتائج التقييم على الجوانب الإدارية والتنظيمية بصورة أكبر من الجانب الفني للدوري.

ومن المقرر أن يُكشف في وقتا لاحق عن قائمة نهائية تضم ثلاثة مرشحين عن كل فئة، وبحيث يتم دعوتهم لحضور حفل جوائز مؤسسة صناعة الرياضة في آسيا 2018، والذي يقام في بانكوك يومي 19 و20 نوفمبر المقبل.