بالفيديو.. هيئة الإعلام تنفي شائعة إعادة مسلسل ” طاش ما طاش “

أماني الغامدي(صدى):

نفت هيئة الإعلام المرئي والمسموع، اليوم الجمعة، حقيقة ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي من احتمالية إعادة مسلسل ” طاش ما طاش ” ببطولة نجميه ” ناصر القصبي وعبد ﷲ السدحان ” .

ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي للهيئة، في تصريح له عبر برنامج ” ترند السعودية ” ، أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن الهيئة ستوضح ذلك في بيان صحفي.

كما قال الفنان ” عبد الله السدحان ” ، إنه لا يعلم عن هذا الأمر شيئًا، وجاء ذلك عقب تداول هذه المعلومة بشكل واسع على مواقع التواصل قبل أن ينفيها متحدث الهيئة.

