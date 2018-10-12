بالفيديو.. هيئة الإعلام تنفي شائعة إعادة مسلسل ” طاش ما طاش “
نفت هيئة الإعلام المرئي والمسموع، اليوم الجمعة، حقيقة ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي من احتمالية إعادة مسلسل ” طاش ما طاش ” ببطولة نجميه ” ناصر القصبي وعبد ﷲ السدحان ” .
ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي للهيئة، في تصريح له عبر برنامج ” ترند السعودية ” ، أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن الهيئة ستوضح ذلك في بيان صحفي.
كما قال الفنان ” عبد الله السدحان ” ، إنه لا يعلم عن هذا الأمر شيئًا، وجاء ذلك عقب تداول هذه المعلومة بشكل واسع على مواقع التواصل قبل أن ينفيها متحدث الهيئة.
 
هيئة الإعلام المرئي والمسموع تنفي لـ #ترند_السعودية عودة مسلسل طاش ماطاش#عودة_طاش_للشاشة pic.twitter.com/1nhHEJvgcI
— ترند السعودية (@TrendKSATv) ١١ أكتوبر ٢٠١٨
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