بالصور.. الكشف عن ” Inkas Superior ” مركبة مدرعة شرسة صممت للنجاة من الأخطار

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

يبدو أننا نشهد ظهور سيارات مدرعة جديدة كل أسبوع تقريباً ويأتي أحدث مثال من شركة تدعى Inkas Armored Vehicle Manufacturing ، زالاسم الرسمي لحاملة الجنود المدرعة هو Inkas Superior ، ويبدو أنه اسم مناسب للغاية. وبطبيعة الحال ، فإن السيارة تتميز بالدفع الرباعي ، مع قوة قادمة من محرك سداسي الاسطوانات ديزل بقوة 330 حصاناً و1288 نيوتن-متر من عزم الدوران وهو ما يكفي للوصول بالمركبة لأعلى سرعة تبلغ 80 ميل في الساعة (130 كم / ساعة).

وهذه المركبة ليست مهمتها الحقيقية السرعة ، ولكن البقاء على قيد الحياة. وتحقيقا لهذه الغاية فإنها تأتي بمستوى قوي من الدروع هو BR7 ، وهذا يعني أنها يمكن أن توقف نيران بنادق عالية القوة وتتحمل انفجارات تعادل زوج من القنابل اليدوية. ويمكن أن يصل عدد الأشخاص الذين تحتويهم المركبة الي 14 شخصًا كما تأتي بفتحة هروب في الأعلى.

ولا تتضمن كما يبدو المركبة أي نوع من أنظمة التهوية الذاتية للوقاية من المخاطر البيولوجية أو النووية. ومع ذلك ، فهي تأتي مع معدات الرؤية الحرارية ، وتحرص Inkas على الإشارة إلى أن Superior سيارة قياسية ، لذلك يتوفر كل أنواع التخصيص لها حسب الرغبة.

و من الواضح أن الوكالات العسكرية ووكالات إنفاذ القانون هم المشترين المستهدفين ، ولكن إدراج المرايا وإشارات الدوران للخلف والمصابيح العادية قد يعني أنها ربما تكون قانونية للسير في الطرق العادية.