سحب رعدية ورياح وغيوم وضباب على مناطق المملكة.. غدًا

علي القحطاني(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقة غدًا السبت على مناطق المملكة.

وأكدت الأرصاد، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية مرتفعات جازان، عسير، الباحة قد تمتد حتي مرتفعات مكة المكرمة وكذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية و المنطقة الشرقية.

كما تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة على مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم وأجزاء من منطقة الرياض، كما لا يستبعد تكون الضباب على السواحل الشرقية للمملكة خلال الليل وساعات الصباح الباكر .