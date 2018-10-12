الزمالك يطلق اسم ” تركي آل الشيخ ” على مبني تكريمًا لمجهوداته

نواف السالم(صدى):

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، عن تكريم المستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بإطلاق اسمه على المبني الاجتماعي الجديد.

وجاء قرار إطلاق اسم ” تركي آل الشيخ ” على المبني الاجتماعي الجديد بنادي الزمالك، تقديرًا لمجهوداته في خدمة القلعة البيضاء، ودعمها ماديًا خلال الفترة الماضية.

وأفصح ” منصور ” خلال مقطع فيديو عبر موقع نادي الزمالك، أن ” تركي آل الشيخ ” تكفل بقيمة التعاقد مع المدرب السويسري ” كريستيان جروس ” ، وضم النجمين ” حمدي النقاز وفرجاني ساسي ” ، بالإضافة إلى طقم ملابس الفريق في الموسم الحالي.

وأضاف ” منصور ” في الفيديو، أن المستشار ” تركي آل الشيخ ” قرر إهداء قناة بيراميدز لنادي الزمالك، لكي تكون قناة القلعة البيضاء الرسمية، مؤكدًا أن كل هذه الأمور دفعته لإطلاق اسمه على المبني الاجتماعي.