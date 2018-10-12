بالفيديو.. مقتل الشاب ” حمودي المطيري ” في بغداد بطريقة مروعة

بغداد(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة مقتل الشاب العراقي ” حمودي المطيري ” الملقب بـ ” ملك الانستقرام ” وأحشاءه خارج بطنه في بغداد .

ووثق شخص الفيديو الذي يبين الفتى وهو ملقى على الأرض ويسأله عن اسمه بسخرية، بينما أجابه الفتى أن اسمه ” حمودي “، ثم سأله الفتى عن الذي خرج من بطنه، فأجابه الرجل : ” ها مصارينك طالعة “.

وشن رواد مواقع التواصل هجوما على استمرار عمليات الاغتيال والقتل الممنهجة في العراق، دون رادع أو حسيب.