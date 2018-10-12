بالفيديو.. مقتل الشاب ” حمودي المطيري ” في بغداد بطريقة مروعة
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة مقتل الشاب العراقي ” حمودي المطيري ” الملقب بـ ” ملك الانستقرام ” وأحشاءه خارج بطنه في بغداد .
ووثق شخص الفيديو الذي يبين الفتى وهو ملقى على الأرض ويسأله عن اسمه بسخرية، بينما أجابه الفتى أن اسمه ” حمودي “، ثم سأله الفتى عن الذي خرج من بطنه، فأجابه الرجل : ” ها مصارينك طالعة “.
وشن رواد مواقع التواصل هجوما على استمرار عمليات الاغتيال والقتل الممنهجة في العراق، دون رادع أو حسيب.
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 1 ساعة
منظر مقزقز.. شفته اولت إمبارح… احذفوه ..الناس تتعشى فطير مشلتت وانتم توروهم مصران ورع….؟
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32689 ] نشر منذ 54 دقيقة
الله المستعان
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 53 دقيقة
هنا تتجلى حكمة الله بقتل وصلب القتله…
ابو فراس[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 36 دقيقة
دولة يحكمها الروافض البقاء للأقوة فقط
اللهم خذ الروافض والدواعش وحماري قطر
الى جهنم ان شاء الله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55871 ] نشر منذ 29 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, إنا لله وإنا إله راجعون ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32689 ] نشر منذ 29 دقيقة
طيب