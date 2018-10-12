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بالفيديو.. مقتل الشاب ” حمودي المطيري ” في بغداد بطريقة مروعة

بالفيديو.. مقتل الشاب ” حمودي المطيري ” في بغداد بطريقة مروعة
بغداد(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة مقتل الشاب العراقي ” حمودي المطيري ” الملقب بـ ” ملك الانستقرام ” وأحشاءه خارج بطنه في بغداد .

ووثق شخص الفيديو الذي يبين الفتى وهو ملقى على الأرض ويسأله عن اسمه بسخرية، بينما أجابه الفتى أن اسمه ” حمودي “، ثم سأله الفتى عن الذي خرج من بطنه، فأجابه الرجل : ” ها مصارينك طالعة “.

وشن رواد مواقع التواصل هجوما على استمرار عمليات الاغتيال والقتل الممنهجة في العراق، دون رادع أو حسيب.

 

 


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 1 ساعة

منظر مقزقز.. شفته اولت إمبارح… احذفوه ..الناس تتعشى فطير مشلتت وانتم توروهم مصران ورع….؟

[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 53 دقيقة

هنا تتجلى حكمة الله بقتل وصلب القتله…

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 36 دقيقة

دولة يحكمها الروافض البقاء للأقوة فقط
اللهم خذ الروافض والدواعش وحماري قطر
الى جهنم ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 55871 ] نشر منذ 29 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, إنا لله وإنا إله راجعون ,,

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