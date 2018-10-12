المملكة ترحب بإعلان تركيا تجاوبها مع الرياض بشأن التحقيق المشترك في اختفاء خاشقجي
رحب مصدر سعودي مسؤول بما أعلنته رئاسة الجمهورية التركية الشقيقة عن تجاوبها مع طلب المملكة العربية السعودية بتشكيل فريق عمل مشترك يجمع المختصين في البلدين الشقيقين للكشف عن ملابسات اختفاء المواطن السعودي جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية.
وثمن المصدر السعودي هذه الخطوة الإيجابية مؤكداً ثقته التامة بقدرة فريق العمل المشترك وتعاون عناصره على القيام بالمهام المناطة به على أكمل وجه إن شاء الله، كما أكد المصدر حرص المملكة الكبير على أمن وسلامة مواطنيها أينما كانوا.
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 2 ساعتين
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
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