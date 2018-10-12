استمراراً لالتزامها وحرصاً على تعزيز قيمهاوزارة الخدمة المدنية تُلزم منسوبيها بتوقيع “مدونة السلوك الوظيفي”

سعيد العجل(صدى):

ألزمت وزارة الخدمة المدنية جميع منسوبيها بالتوقيع على “مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة” وذلك استمراراً لالتزامها بمعايير أخلاقيات العمل، وحرصاً منها على تعزيز قيم الخدمة المدنية، والارتقاء بمستوى الجودة، وتطوير الأداء وخدمة الموظفين.

وكان في مقدمة الموقعين على المدونة معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان الحمدان، ومعالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله الملفي، ومعالي مساعد وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد السلمي، ووكالة التوظيف والاستقطاب. وسوف يستكمل جميع منسوبي ومنسوبات الوزارة التوقيع على المدونة خلال الأيام القادمة.