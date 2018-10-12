بالفيديو.. تركي الحمد: يجب أن نسأل من المستفيد من إثارة قضية خاشقجي.. ليست السعودية

عادل الحربي(صدى):

أكد الكاتب الصحفي تركي الحمد، أن الصحفي المختفي جمال خاشقجي ظل معارضًا طوال 20 عامًا ولم يحدث له شيئًا، موضحًا أنه لم يكن له أي أغراض سوى وطنه.

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج ” بالمختصر ” المذاع على فضائية ” MBC ” ، أننا يجب أن نسأل أنفسنا ” من المستفيد ؟ ” ، مجيبًا أن أطرافًا كثيرة مستفيدة من إثارة قضية بهذا الشكل كقطر وتركيا وإيران التي تريد تشويه صورة المملكة، مشيرًا إلى أن تنظيمات الإخوان هي مستفيدة كذلك من إثارة هذه القضية.

وأشار إلى أن أردوغان كان حاضنًا للإخوان وسينقلبون عليه في وقت ما، مؤكدًا ان السعودية لم تكن مستفيدة من إثارة هذه القضية، متسائلًا : لو أرادت السعودية شرًا به وجمال يدرك ذلك، فهل سيذهب بقدميه إلى حتفه ؟!! ” .

وأضاف : ” هذه أعمال مافيا وليس أعمال دولة ” ، لافتًا إلى أنه لو ثبت أن قطر هي من فعلت فستنتفي من عليها صفة دولة.

واختتم : ” هذا النظام سيزول لأنه مهدد للسلم الدولي والسلم الإقليمي والدول المجاورة له، مؤكدًا أن هذا النظام يذهب بقطر إلى حافة الهاوية ” .