الهلال الأحمر: مصرع شخص وإصابة 9 في حادث إنقلاب مركبة بتبوك

محمود البلوي(صدى):

أعلن ” نبيل العنزي ” المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك، اليوم الجمعة، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغًا من مواطن يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة بعد قرية البديعة بـ٢٠ كيلو مترًا، وعلى الفور توجهت ثلاث فرق إسعافية والقيادة الميدانية، وفرقة من مستشفى الملك سلمان العسكري.

وأوضح ” العنزي ” ، أن الحادث أسفر عن 10 إصابات، منها حالة وفاة واحدة، وثلاث حالات حرجه، وباقي الإصابات طفيفة، وقدمت للمصابين الخدمات الطبية العاجلة، وتم نقل خمس حالات لمستشفى ” الملك خالد ” بتبوك.

وأشار ” العنزي ” إلى أنه تم نقل أربع حالات لمستشفى ” الملك سلمان ” العسكري، وحالة الوفاة جرى نقلها لمستشفى الملك فهد التخصصي.