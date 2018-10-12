” هازارد ” يفوز بأفضل لاعب في البريميرليغ

ماجد محمد(صدى):

فاز اللاعب الدولي البلجيكي ” إدين هازارد ” نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، بلقب أفضل لاعب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ” البريميرليغ ” ، عن شهر سبتمبر الماضي.

جاء ذلك بعد تألقه اللافت للأنظار مع ” البلوز ” خلال المباريات التي خضتها كتيبة المدير الفني الإيطالي ” ماوريسيو ساري ” .

ومن جانبه ساهم ” هازارد ” بقيادة ” البلوز ” نحو تقاسم صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف عن نادي ” مانشستر سيتي ” صاحب الصدارة، وهو في صدارة هدافي ” البريميرليغ ” برصيد 7 أهداف كانت مهمة بتحقيق العديد من النقاط لتشيلسي.