الإفراج عن القس الأمريكي المعتقل بتركيا.. و ” ترامب ” يعلق
أمرت محكمة تركية، اليوم الخميس، بالإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون، كما طالب المدعي العام التركي بإلغاء شروط الرقابة القضائية بحقه.
وقضت المحكمة، بسجن القس برانسون، 3 أعوام وشهراً و15 يوماً، إضافة إلى رفع الإقامة الجبرية وحظر السفر عنه، ما يعني من الناحية العملية إطلاق سراحه.
ووفقًا للقانون التركي، فإنه من يحكم عليه 3 سنوات يطلق سراحه بعد عامين من السجن، وهي المدة التي قضاها برانسون في السجن خلال الفترة الماضية.
من جانبه، علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الأمر قائلًا في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” أفكاري وصلواتي مع القس برانسون ، ونأمل أن نعود إليه بأمان في وقت قريب! ” .
يذكر أن برانسون، كان يعمل في تركيا منذ أكثر من 20 عاماً، ويواجه تهمًا بمساعدة جماعة وراء تدبير محاولة انقلاب عسكري في عام 2016.
الواقع[ عدد التعليقات: 6523 ] نشر منذ 21 دقيقة
غزل تركيا لأمريكا خاصة بعد توحد جهودهم الخبيثة ضد السعودية
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55864 ] نشر منذ 21 دقيقة
عجييييييييييييييييب ….!!!!!!!
,, باالأمس كان جاسوس ومحرض على الإنقلاب وكل بلاوي الدنيا فيه واليوم يطلق سراحه ويطلع بريء ..!!
,, عقب موضوع خاشقجي .. طلع حمامة حرم .. طاهر من كل العيوب …..!!! عجبي!!!
,, صدق من قال // مصائب قوم عند قوم فوائد ددددددددُ ,,,,