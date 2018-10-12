طاقم تحكيم هولندي يدير مواجهة السعودية والبرازيل

نواف السالم(صدى):

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم أن طاقم تحكيم هولندي يدير مباراة السعودية والبرازيل ضمن البطولة الرباعية الدولية الودية ” سوبر كلاسيكو ” والتي ستُلعب مساء اليوم باستاد جامعة الملك سعود بالرياض.

وأعلن حساب اتحاد كرة القدم الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” فإن حكم الساحة هو السيد داني ماكيلي ويعاونه كل من ماريو ديكس وهيسيل ستيجسترا كحكمين مساعدين، و تعيين السيد دينيس هيجلر حكماً رابعاً، علاوة على تعيين حكماً خامساً يختص بتقنية الفيديو VAR وهو الحكم يوكيم كامفوريس، والذي سيساعد حكم الساحة في الحالات التحكيمية الجدلية.

الجدير بالذكر أن هذه المرة ليست الأولى التي يزور فيها حكم الساحة ماكيلي المملكة العربية السعودية، فقد أدار مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين العام الماضي بين الأهلي والفيصلي، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف صعد به للمباراة النهائية.