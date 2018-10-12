زوج يضبط زوجته مع قائد.. سُجنت الزوجة وأطلق العشيق

مليكة فؤاد(صدى):

لم يتمالك زوج مغربي، أعصابه عندما ضبط زوجته مع قائد مركبة في أحد شوارع مدينة أزيلال بالمغرب، برفقة طفلتهما التي شهدت كل ما حدث.

اشتبك الزوج مع القائد بالأيدي ودخلوا في نزاع قوي، اقتيدوا على إثره إلى مركز الشرطة، لإجراء التحقيقات معهم، حيث اعترف القائد فيها بأنه على علاقة مع الزوجة منذ فترة، رغم إنكاره الأمر في البداية.

وبعد أن أتم العشيق فترة الحبس الاحتياطي، تم إطلاق سراحه بعد تنازلت له زوجته عن حقها في متابعته، إلا أنه تم إيداع الزوجة بالسجن المحلي بعدما رفض زوجها التنازل لها.