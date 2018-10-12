بالصور.. القمر الصناعي يصور الأماكن الترفيهية بالخبر و الدمام

نايف السالم(صدى):

قامت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بنشر صور من الفضاء لكورنيش مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية حيث تعد هذه المنطقة من بين ثلاث مدن رئيسية ( الخبر ، الدمام ، ظهران) أكثر الأماكن الترفيهية بالمملكة.

و ألتقطت الصور عن طريق القمر الصناعي بمركز الاستشعار عن بعد التابع للمدينة .

يذكر أن قطاع الفضاء والطيران على الصعيد العالمي يشهد منافسة وتطوراً تقنياً كبيراً في السنوات القليلة الماضية، نظراً للتطبيقات المهمة والمتعددة في صناعة الفضاء والطيران التي يستفاد منها بشكل واسع.