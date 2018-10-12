بالصور.. القمر الصناعي يصور الأماكن الترفيهية بالخبر و الدمام
قامت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بنشر صور من الفضاء لكورنيش مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية حيث تعد هذه المنطقة من بين ثلاث مدن رئيسية ( الخبر ، الدمام ، ظهران) أكثر الأماكن الترفيهية بالمملكة.
و ألتقطت الصور عن طريق القمر الصناعي بمركز الاستشعار عن بعد التابع للمدينة .
يذكر أن قطاع الفضاء والطيران على الصعيد العالمي يشهد منافسة وتطوراً تقنياً كبيراً في السنوات القليلة الماضية، نظراً للتطبيقات المهمة والمتعددة في صناعة الفضاء والطيران التي يستفاد منها بشكل واسع.
رااايق[ عدد التعليقات: 5653 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب **