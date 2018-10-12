بالصور.. ” الهيئة الملكية ” توضح تفاصيل حادث تسرب غاز بمنطقة الأنابيب بالجبيل

علي القحطاني(صدى):

وقع، صباح اليوم، تسرب غاز محدود في منطقة الأنابيب بالجبيل، حيث تمت السيطرة على الحادث فيما لم ينتج عن تجاوزات بيئية.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة الملكية الدكتور عبدالرحمن العبدالقادر، أنه عند الساعه 9 من صباح اليوم وردنا بلاغ يفيد بحدوث تسرب محدود في منطقه الأنابيب، مضيفًا أنه تم مباشرة الحادث في حينه من قبل الفريق المختص من إدارة حماية ومراقبة البيئة والإدارة الهندسية والأمن الصناعي والدفاع المدني بعمل عزل للمنطقة.

وأضاف : ” تم أخذ القراءات حيث تبين أن المادة المتسربة هي ماده ايبوكلوروهيدرين تابع لشركه جنا، وفي حيينه تم عزل المصدر والبدء في تبريد المنطقه حيث تمت السيطرة على الحادث بشكل كامل وبدأت الشركة في أعمال الصيانة اللازمة ولم ينتج عن هذا التسرب المحدود أي تجاوزات بيئية ” .