شرطة غميقة تلقي القبض على 5 أشخاص بعد إطلاق النار على مركبتهم

نايف السالم(صدى):

ألقت الأجهزة الأمنية بغميقة القبض على 5 أشخاص في حالة غير طبيعية، عقب مطاردة وإطلاق نار على المركبة ما نتج عنه إصابة أحد المتهمين في يده اليمنى.

وفي التفاصيل، ورد بلاغ لمركز شرطة غميقة يفيد بأن خمسة أشخاص تهجّموا عليه وصدموا سيارته أمام منزله عمداً، ولاذوا بالفرار، وتبين لرجال الأمن أن المتهمين قاموا بتغيير المركبة، ورفضوا الاستجابة لمحاولة توقيفهم على طريق ” الليث- غميقة ” و عثر بحوزتهم على قارورتيْ عرق بحوزتهم داخل المركبة، وتَقرر استمرار توقيفهم؛

وعلى الفور تم نُقل المتهم المصاب إلى مستشفى الليث العام لتلقّي العلاج، ولا يزال منوماً.