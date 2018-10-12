بالفيديو.. فنان عربي يثير الجدل بإحصائه لأموال ضخمة

أماني الغامدي(صدى):

أثار الفنان الشعبي اللبناني وديع الشيخ الجدل بين متابعيه؛ وذلك بعد ظهور بمقطع فيديو وهو يحصي عشرات الآلاف من الدولارات.

وظهر ” الشيخ ” بالفيديو وهو يقوم بإحصاء رزم المال التي كانت أمامه على الطاولة بكميات كبيرة؛ وهو الأمر الذي دفع البعض لتوجيه الانتقاد له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه، رد الفنان الشعبي على المنتقدين قائلاً: ” أنا لا يهمني المال، ولا المظاهر، الفيديو الذي تسرّب تمّ تصويره من قبل أحد أصدقائي كمزحة لصديق آخر يحب المال، وصار اللي صار ” .

وأضاف: ” أنا ابن الشعب، وأنا أكبر بجمهوري، تربّيتُ على المحبة والعطاء ومساعدة الأشخاص، ولن أتغيّر، أنا أعشق جمهوري وهو مصدر فرحي ” .