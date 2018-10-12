” إدواردو و جوميز ” يحضران مواجهة الأخضر والبرازيل

طلال الغامدي(صدى):

يحضر كل من البرازيلي كارلوس إدواردو والفرنسي بافيتمبي جوميز، لاعبا الهلال، مواجهة الأخضر والبرازيل في بطولة سوبر كلاسيكو، مساء اليوم.

وتبدأ المباراة بين المنتخبين في تمام التاسعة مساءًا، على ملعب جامعة الملك سعود، حيث بدأت الجماهير في التوافد إلى الملعب لحضور المباراة.

يذكر أن المباراة الافتتاحية كانت قد تم خوضها بين منتخبي العراق والأرجنتين، مساء أمس الخميس، وفازت الأرجنتين برباعية نظيفة.