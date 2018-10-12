صدى تعزي في وفاة الطفلة لين المرزوقي

نايف السالم(صدى):

بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله الطفلة لين المرزوقي وصلي عليها بعد صلاة اليوم الجمعة.

وكان والد الطفلة قد ناشد قبل أيام أهل الخير بإنقاذ طفلته لين المرزوقي التي تحتاج إلى متبرع بفص من الكبد بصورة عاجلة جدا وذلك إثر مرض في الكبد تسبب في فشل وظائفه.

وأبلغته مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام التي كانت منومة فيها أن الحالة أمامها 6 أشهر وإن لم يتغير كبدها سوف تموت.

وتعزي ” صدى ” التي آلمها الخبر أسرة الطفلة داعية أن يلهمهم الصبر والسلون.