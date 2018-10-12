بالصور.. شاب يروي قصة بنائه منزل أعلى شجرة: ” لن يطلب أحد الإيجار “

فهمي محمد(صدى):

روى الشاب اليمني أحمد الحبيشي قصة هروبه من الظروف وفقر العيش في ظل الاحتلال الحوثي بالخروج عن المألوف لبناء منزل أعلى إحدى أشجار صنعاء، قائلا إنه تأخر عن دفع الإيجار لمدة شهر واحد فقط، فطالبه صاحب البيت بمغادرة المنزل فورًا، ما أشعره بالخجل كثيرًا عندما طُرد وألقى المؤجر أغراضه في الشارع.

وأضاف الحبيشي: ” اهتديت إلى فكرة العيش فوق شجرة تين فارعة الأغصان ” ، مشيرا إلى أنالمنزل العالي يحتوي على باب مصنوع من الخشب المتبقي من متجره القديم، كما توفر الأغطية سقفًا مؤقتًا، و أحضر وسائد للنوم، و أكياس تحمل مقتنياته القليلة، لافتا إلى أن منزله الجديد أفضل من أن يكون مشردًا في الشارع؛ ” فهنا لن يأتي أحد يأتي إليك لطلب الإيجار “.