مدرب الاتحاد يطلب التعاقد مع دوماجوي فيدا

نواف السالم(صدى):

طلب مدرب نادي الاتحاد سلافين بيليتش من إدارة نادي الاتحاد التعاقد مع الاعب الكرواتي دوماجوي فيدا، حيث يرغب ” العميد ” فى جلب مدافع قوى؛ وذلك فى ظل المعاناة الشديدة للخط الخلفى.

ويلعب ” دوماجوي ” فى نادي بشكتاش التركى وقد ينتقل لصفوف الاتحاد فى شهر يناير؛ وذلك بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركى آل الشيخ.

يُذكر أن إدارة نادى الاتحاد بدأت فى تجهيز ملف الصفقات الشتوية، وذلك بالرغم من أن المدرب الكرواتى سلافين بيليتش طالب بتأجيل حسم الملف فى الواقت الراهن، خاصة أنه يرغب فى التركيز على إعادة ” العميد ” للمسار الصحيح.