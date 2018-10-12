” التعليم ” تكشف عن دول الابتعاث وتستبعد كندا من القائمة

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة التعليم عن قائمة دول الابتعاث المحدثة لبرنامج ” خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي ” .

وجاء بالقائمة الدول التالية: ” أمريكا، وأستراليا، والهند، والدنمارك، واليابان، وبريطانيا، وفنلندا، والسويد، وإسبانيا، وبلجيكا، وكوريا الجنوبية ” .

كما شملت القائمة هذه الدول أيضًا: ” أيرلندا، والصين، وسنغافورا، ونيوزيلندا، والنرويج، وإيطاليا، وسويسرا، وهولندا، والنمسا، وألمانيا، وفرنسا ” ، ولم تتضمن القائمة ” كندا ” .

وجاء ذلك على خلفية توجه الوزارة نحو رفع مستوى النمو المهني؛ وتحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة بين المرشحين.

يُذكر أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، كان قد وجه جميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات؛ بالاطلاع على خطة الابتعاث والإيفاد.