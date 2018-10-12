بكأس آسيا المقبل.. السماح بتطبيق التغيير الرابع بالوقت الإضافي

ماجد محمد(صدى):

قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة، باعتماد السماح للمنتخبات بإجراء بديل رابع اذا دخلت مبارياتهم في الوقت الإضافي؛ وذلك خلال نهائيات كأس آسيا العام المقبل.

حيث أقر مجلس الاتحاد الدولي المختص بوضع لوائح كرة القدم في وقت مبكر من العام الحالي، باستخدام التغيير الرابع خلال الوقت الإضافي وأثبت القرار صحته في كأس العالم في روسيا.

وعن ذلك، أصدر الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي، بيان قال فيه: ” كل قارة آسيا متشوقة لانطلاق أهم مسابقات المنتخبات الوطنية، وبالتالي فإنه من الضروري أن تشهد هذه البطولة تطبيق أحدث القوانين المعتمدة ” .

كما أوضح ” آل خليفة ” أن التعديل الجديد سيطبق خلال كأس آسيا تحت 19 عامًا في إندونيسيا الشهر الحالي، بالإضافة إلى كأس آسيا للناشئات تحت 19 عاما في العام المقبل، وكأس آسيا تحت 23 عاما في 2020.