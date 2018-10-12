رابطة عسير الخضراء تثمن وفاء وعطاء الاستاذ محمد سامر

محمد السعران(صدى):

تلقى الأستاذ محمد سامر القيسي المؤسس لصحيفة صدى ألمع والمشرف العام عليها الشكر والتقدير من رابطة عسير الخضراء نظير تبرعه للرابطة بما يتجاوز ٣٠ الف بذرة سدر عضوي مميز .

هذا وقد أكد منسوبو رابطة عسير الخضراء على كرم ووفاء الأستاذ محمد سامر وتعاونه واهتمامه بدعم الرابطة وما ذلك إلا دليل على الإنتماء الصادق والمخلص منه لمنطقة عسير والاهتمام بالبيئة من خلال نشر زراعة السدر فيها .

وقد تلقى أبو سامر تهنئة جميع منسوبي صحيفة صدى المع من إدارة عامة واعضاء مجلس ادارة ورئاسة وأسرة تحرير نظير ما حظي به من تقدير مؤكدين على كل ما يقدمه من عمل ونشاط كبير لمجتمعه من واقع تسخير جهوده لخدمة دينه ثم قيادته ووطنه سواء من واقع ما تقدمه صدى المع التي جعل منها نافذة إعلامية رائدة على مستوى المحافظة والمنطقة والوطن كصدى لكل مواطن يعيش على ثرى الوطن أو خارجه لتسهم مع قريناتها من صحافة الوطن الالكترونية وغيرها ونظير تفاعله ومساهماته الإنسانية والاجتماعية ومنها هذا التفاعل مع الرابطة فيما يعود على البيئة في منطقة عسير بالخير . وهو صاحب اول مبادرة لزراعة ٥٠٠٠ شتلة سدر في ميل قيس برجال المع .