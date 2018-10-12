المشاركون بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القران يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

محمد السعران(صدى):

أدى المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القران الكرين وتلاوته وتفسيره بدورتها الأربعين، صلاة الجمعة بالمسجد الحرام وسط أجواء إيمانية عامرة بذكر الله وشكره، وذلك عقب اكتمال وصولهم إلى مكة المكرمة, بعد ختام المسابقة وتكريم الفائزين والتي أقيمت لأول مرة في رحاب المسجد النبوي .

ورفع المشاركون وعددهم 115 متسابق من 82 دولة من مختلف دول العالم، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على هذه الاستضافة الكريمة من خلال هذه المسابقة الدولية للقران، مؤكدين أن هذه المسابقة صورة من اهتمام المملكة بخدمة كتاب الله وسعيًا منها في خدمة الإسلام والمسلمين، منوهين بتميز التنظم للمسابقة من قبل وزارة الشؤون الإسلامية وتنوع برامجها.

وكانت الأمانة العام للمسابقة بدعم وتوجيه مباشرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على المسابقة، جندت طاقاتها وكوادرها منذ وقت مبكر لتقديم أرقى الخدمات للمشاركين بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة, أدت إلى نجاح المسابقة بشكل مبهر.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد،ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القران الكريم قد جهزت برنامجًا للمشاركين خلال إقامتهم بمكة, تشمل زيارة معرض كسوة الكعبة المشرفة, ومعرض عمارة الحرمين وكذلك زيارة المشاعر المقدسة وعدد من الأماكن التاريخية بمكة المكرمة.