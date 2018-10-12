تسرب مواد خطرة داخل أحد المصانع بمدينة الجبيل

علي القحطاني(صدى):

تباشر الجهات المختصة بمدينة الجبيل الصناعية، اليوم الجمعة، تسربًا لمواد خطرة ناتجة من أحد مصانع البتروكيماويات.

ويعمل كل من فرق الدفاع المدني ومختصين في المصنع، على الحد من تأثير التسرب وحصره داخل حدود المصنع، دون وجود أي تفاصيل أخرى حول الحادث حتى الآن.

يُذكر أن جميع الشركات الصناعية بالجبيل لديها مختصون مدربون للتعامل مع أيّ حوادث تسرب بكفاءة عالية.