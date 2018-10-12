بالتزوير.. أب يصم ابنه بالإعاقة الذهنية للحصول على إعانات

خالد الظفيري(صدى):

قرر مواطن كويتي مقاضاة والده ووزارة الصحة في بلاده واتهمهما بالتواطؤ في حرمانه من جميع حقوقه الطبيعية البسيطة بعدما وصماه بالإعاقة الذهنية منذ أن كان في التاسعة من عمره.

ووفقا للدعوى المقدمة من المواطن الشاب (18 عاما)، فإن والده استخرج شهادة طبية من إحدى اللجان الطبية بوزارة الصحة في صغره تؤكد أنه معاق ذهنيا، حتى يستفيد الوالد منه ماليا بالحصول على إعانات الدولة المخصصة للمعاقين.

وأكد الشاب في دعواه أن والده بالفعل تلقى الكثير من الإعانات المالية بناء على تلك الشهادة الطبية، مشيرا إلى أن حياته بالكامل توقفت بسبب ذلك ولا يتمكن من الحصول على الحد الأدنى من حقوقه الطبيعية، فالجميع يرفض تزويجه أو توظيفه لأن المعروف عنه أنه معاق ذهنيا، بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

واتخذت النيابة في الكويت إجراءاتها واستدعت الوالد ومسؤولي اللجنة الطبية المتهمين بتزوير الشهادة الطبية، للتحقيق معهم فيما نسب إليهم، وذلك بعد أن تم فحص الشاب طبيا والتأكد سلامته.