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قمر تتأمل ” جمالها ” بالمرآة

قمر تتأمل ” جمالها ” بالمرآة

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 36 دقيقة

جاء في معجم بورعي بيه لمفردات الغه العربيه…
تقول العرب عن المرأة التي تحب استعراض جسمها أمام الرجال…تلك إمرأة زباء

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