بعدما تنكر في زي امرأة.. خمسيني يغتصب سيدتين داخل السجن

لندن(صدى):

تنكر خمسيني في زي امرأة ليتمكن من دخول سجن السيدات ويتعدى جنسيا على سجينتين بأحد سجون المملكة المتحدة.

و ارتدى شعرا مستعارا ووضع ماكياج خادع، وارتكب أفعالا غير أخلاقية تجاه سجينتين، وتمكن من اغتصابهما، وتم كشف حقيقته، وإبلاغ إدارة السجن بالواقعة.

واعتبرت المحكمة هذا شخص بالمفترس لتشكيله خطرا على النساء والأطفال، حيث تم حبسه بتهمة ارتكاب جريمتي اغتصاب، ومن المتوقع أن يتلقى عقوبة للسجن 9 سنوات ونصف.