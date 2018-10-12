بعدما تنكر في زي امرأة.. خمسيني يغتصب سيدتين داخل السجن
تنكر خمسيني في زي امرأة ليتمكن من دخول سجن السيدات ويتعدى جنسيا على سجينتين بأحد سجون المملكة المتحدة.
و ارتدى شعرا مستعارا ووضع ماكياج خادع، وارتكب أفعالا غير أخلاقية تجاه سجينتين، وتمكن من اغتصابهما، وتم كشف حقيقته، وإبلاغ إدارة السجن بالواقعة.
واعتبرت المحكمة هذا شخص بالمفترس لتشكيله خطرا على النساء والأطفال، حيث تم حبسه بتهمة ارتكاب جريمتي اغتصاب، ومن المتوقع أن يتلقى عقوبة للسجن 9 سنوات ونصف.
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 43 دقيقة
ودي تيقي…؟
لا وبالسقن… وين الحراس وباقي المساقيين..؟
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35550 ] نشر منذ 21 دقيقة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55862 ] نشر منذ 18 دقيقة
اعوذ باالله منهم ومن افعالهم ,,
,, مجرمون داخل السجن او خارجه ,,