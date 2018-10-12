هطول أمطار رعدية وزخات برد على الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا عن هطول أمطار رعدية متوسطة غلى غزيرة على الطائف اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أن الحالة بدأت من الثانية ظهر اليوم وتستمر حتى التاسعة مساءً.

وأضاف أن الأمطار مصحوبةً بزخاتٍ من البرد مع هبوب رياح نشطة مثيرةً للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول على ” الشفا، الهدا وبني سعد ” والأجزاء المجاورة لها.

كما ” الشريف ” دعا المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر والحيطة وعدم النزول إلى بُطُون الأودية ومجاري السيول.