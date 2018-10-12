بعد خلافات حادة.. مي العيدان تتفق مع أسيل عمران لأول مرة

أماني الغامدي(صدى):

اتفقت الإعلامية الكويتية مي العيدان لأول مرة مع الممثلة السعودية أسيل عمران، وذلك حول مقطع فيديو تظهر فيه ” أسيل ” وهي تتحدث عن الطلاق.

وعن هذا الفيديو، قالت فيه ” أسيل ” أنها تتلقى الكثير من التعليقات السلبية؛ بسبب كونها امرأة مطلقة، مشيرة إلى أن بعض المتابعات يرسلن إليها تعليقات مثل: ” لو جايبتلك أولاد هذا الإنجاز الأهم في حياتك ” .

وعلقت مي العيدان عن الفيديو الذي نشرته أسيل عمران قائلة: ” أول مرة يعجبني كلام أسيل عمران، صحيح منو قايل إن الحياة كلها زواج ورجل وأولاد؟ ” .

ويُعد هذا الاتفاق في الرأي هو الأول بعد خلاف حاد بين ” العيدان وأسيل ” ، والذي كان آخره توجيه مي العيدان انتقاد حاد لـ ” أسيل ” واعرابها عن استغرابها من اختيار الفنان المصري تامر حسني لـ ” أسيل ” ؛ لتشاركه بأغنية ” ناسيني ليه ” .