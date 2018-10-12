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بعد خلافات حادة.. مي العيدان تتفق مع أسيل عمران لأول مرة

بعد خلافات حادة.. مي العيدان تتفق مع أسيل عمران لأول مرة
أماني الغامدي(صدى):

اتفقت الإعلامية الكويتية مي العيدان لأول مرة مع الممثلة السعودية أسيل عمران، وذلك حول مقطع فيديو تظهر فيه ” أسيل ” وهي تتحدث عن الطلاق.

وعن هذا الفيديو، قالت فيه ” أسيل ” أنها تتلقى الكثير من التعليقات السلبية؛ بسبب كونها امرأة مطلقة، مشيرة إلى أن بعض المتابعات يرسلن إليها تعليقات مثل: ” لو جايبتلك أولاد هذا الإنجاز الأهم في حياتك ” .

وعلقت مي العيدان عن الفيديو الذي نشرته أسيل عمران قائلة: ” أول مرة يعجبني كلام أسيل عمران، صحيح منو قايل إن الحياة كلها زواج ورجل وأولاد؟ ” .

ويُعد هذا الاتفاق في الرأي هو الأول بعد خلاف حاد بين ” العيدان وأسيل ” ، والذي كان آخره توجيه مي العيدان انتقاد حاد لـ ” أسيل ” واعرابها عن استغرابها من اختيار الفنان المصري تامر حسني لـ ” أسيل ” ؛ لتشاركه بأغنية ” ناسيني ليه ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 30 دقيقة

خلوا دئيأنا بسمننا…
على الطلاق من الوليه بطه عشاكن عندي الليله…قولن تم يا يبورعي وبلاش اطلق..

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