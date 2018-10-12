بالصور.. الكشف عن ​مرسيدس S560 e 2019 الجديدة بنظام هجين مقابل 96.065 يورو

برلين(صدى):

بدأت مبيعات الاصدار الثالث للسيارة الهجينة الرائدة مرسيدس-بنز S560 e في أوروبا يوم الأربعاء ، حيث زودت بباقة بطارية محدثة توفر مدى تنقل لأوقات أطول بجانب كونها أسرع للشحن ، ومع الإصدار الجديد ، تعد شركة السيارات الألمانية “بالأداء الكهربائي المطور ، وأخيرا وليس آخرا ، بمزيد من الراحة الإضافية بفضل استخدام بطارية ليثيوم أيون جديدة.

ويتم توفير هذا الموديل فقط على قاعدة العجلات الطويلة من اصدار V 222 ، والنظام الهجين في السيارة الصالون الفاخرة يتكون من محرك بنزين V6 بقوة 367 حصان ومحرك EQ Power الخاص للحصول على قوة 120 حصان إضافية، ويعمل نظام الدفع جنبا إلى جنب مع ناقل حركة 9G-TRONIC.

ولأول مرة ، تستخدم مرسيدس بطارية طورتها الشركة المملوكة لها بالكامل Deutsche ACCUMOTIVE، وهي قادرة على توفير مدى تنقل للسيارة الهجينة للحركة بصورة كهربائية فقط لحوالي 50 كم.

وتقول مرسيدس إنه على الرغم من الزيادة في سعة التخزين في البطارية ، إلا أنها أصغر في الحجم المستخدمة حتى الآن.

وتستخدم البطارية شاحنا مدمجا يعمل بالتبريد بالماء بسعة 7.4 كيلو واط.

ويمكن باستخدام الشاحن (SoC) الوصول إلى الشحن الكامل للسيارة في حوالي 1.5 ساعة. وعند استخدام شاحن Mercedes Wallbox عادي ، يزداد ذلك الوقت إلى خمس ساعات.

ويتم التحكم في النظام الهجين عن طريق اختيار أربعة أوضاع تشغيل ، وتتوفر خمسة برامج قيادة للسائق ، وكلها تهدف إلى الاستخدام القليل لمحرك الاحتراق قدر الإمكان.

وقد تم فتح باب الحجز على الإصدار الجديد من طراز 2019 من مرسيدس-بنز S-Class S560 e بالفعل.

وسيقوم الألمان ببيع الطراز ابتداءً من 96.065 يورو.