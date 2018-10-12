150 موهبة سعودية تلتقي جيفري غرينستن برعاية هيئة الثقافة

محمد السعران(صدى):

نظمت الهيئة العامة للثقافة ممثلة بالمجلس السعودي للأفلام وبالشراكة مع فندق الريتز كارلتون-الرياض و ” فوكس سينما ” لقاءً مفتوحاً مع المنتج السينمائي الأمريكي جيفري غرينستن مساء الأربعاء 10 أكتوبر في الصالة الرئيسية في ” فوكس سينما ” بالرياض. وحضر اللقاء 150 من صنّاع الأفلام السعوديين الذين استمعوا لحديث المنتج الأمريكي عن تجربته الثرية في إنتاج الأفلام الهوليودية الناجحة.

وكان جيفري غرينستن قد التقى قبل ذلك بنخبة من المواهب الوطنية في حفل عشاء نظمه فندق الريتز كارلتون بالتعاون مع المجلس السعودي للأفلام مساء الثلاثاء 9 أكتوبر وذلك لتبادل الخبرات بين جيفري ونظرائه السعوديين وبحث آفاق التعاون المشترك.

وتضمن برنامج زيارة المنتج الأمريكي إلى المملكة المشاركة في حفل إطلاق العروض العالمية الأولى لفيلم من إنتاجه حمل عنوان Hunter Killer وذلك بحضور أكثر من 400 من نجوم الفن والإعلام في المملكة.

يذكر أن الهيئة العامة للثقافة نظمت خلال الأشهر الأربعة الماضية سبع برامج تدريبية في أهم الجامعات والمعاهد العالمية المتخصصة في صناعة الأفلام، إلى جانب تنظيمها للقاءات في عدة مدن سعودية جمعت المواهب الوطنية بخبراء عالميين متخصصين، واستفاد منها أكثر من 500 شاب وشابة سعوديين من العاملين في مختلف تخصصات صناعة الأفلام.