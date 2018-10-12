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بالفيديو.. الشعب الطاجيكي يستقبل منتخبه بكرنفال عظيم

بالفيديو.. الشعب الطاجيكي يستقبل منتخبه بكرنفال عظيم
نواف السالم(صدى):

استقبل الشعب الطاجيكي لاعبي منتخبهم الوطني، بتنظيم كرنفال كبير وعظيم، بعد أن حققوا أول إنجاز لكرة القدم في طاجيكستان.

وكان المنتخب الطاجيكي تأهل لكأس العالم تحت 16 سنة في البيرو العام القادم، وحققوا وصيف القارة الآسيوية في البطولة الأخيرة التي أُقيمت في ماليزيا.


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