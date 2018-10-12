بالفيديو.. الشعب الطاجيكي يستقبل منتخبه بكرنفال عظيم
استقبل الشعب الطاجيكي لاعبي منتخبهم الوطني، بتنظيم كرنفال كبير وعظيم، بعد أن حققوا أول إنجاز لكرة القدم في طاجيكستان.
وكان المنتخب الطاجيكي تأهل لكأس العالم تحت 16 سنة في البيرو العام القادم، وحققوا وصيف القارة الآسيوية في البطولة الأخيرة التي أُقيمت في ماليزيا.
استقبال كبير وكرنفال عظيم من الشعب الطاجيكي ..
للاعبي منتخبهم بعد أن حققوا أول إنجاز لكرة القدم في طاجيكستان بعد أن تأهلوا لكأس العالم تحت 16 سنة في البيرو العام القادم وحققوا وصيف القارة الآسيوية في البطولة الاخيرة التي أُقيمت في ماليزيا
يستحقون هذا الاحتفال 🇹🇯👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/1gSqF3GImp
— سعد الحارثي (@S_Alshdadi) October 12, 2018
اترك تعليقاً