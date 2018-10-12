بالفيديو.. ” دي سوزا ” يبين سبب ارتدائه روب الحمام في مطار دبي

نواف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو موقف طريف للاعب الأهلي المحترف البرازيلي ‏جوزيف دي سوزا يرتدي روب حمام أثناء تواجده في مطار دبي، حيث كان مسافرا وهو يرتدي سروالا قصيرا أو ما يعرف ب “ البرمودا ” .. إلا أن أحد موظفي المطار أبلغه بأن القوانين تمنع السفر بالبرمودا، مما جعله يتصرف بسرعة ويخرج من حقيبته روب حمام ليرتديه.

وعرض حساب له علاقة بالنادي الأهلي تغريدة قال خلالها جوزيف دي سوزا ويقول: وصلت إلى المطار لأسافر إلى دبي، في وقت النداء إلى الرحلة المذيع يقول أني لا استطيع السفر بـ ‘ برمودا ’ ، هناك كنت أركض مثل المجنون، ثم عُدت لأسأل ما إذا كنت أستطيع السفر بهذا؟ قبلوا. والحمد لله، متسائلا:”هل كنت أنا أنيق؟ ، كل شخص في المطار يضحك علي ” .