بالفيديو.. منه فضالي لأحد متابعيها ” ربنا ياخدك “
هاجمت الممثلة المصرية منه فضالي أحد متابعيها بشدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” انستجرام ” ، بسبب تعليق منه أدى إلى انفعالها.
ونشرت منه فضالي صورة لها مع الفنان فاروق الفيشاوي ، عقب إعلانه عن إصابته بمرض السرطان مؤخراَ، مطالبة من متابعيها الدعاء له بالشفاء، ولكن جاء تعليق المتابعين بطريقة سلبية ، حيث علق أحد متابعيها متمنياَ له الموت.
وبثت منه فضالي فيديو مباشر للرد على المسيئين قائلة أنه لا يوجد شماته في المرض و الموت ،وقالت أن يشعروا بنفس المعاناة و التجربه لكي يعرفوا أنه لا شماته في المرض، وردت على المتابع الذي تمنى الموت للفنان فاروق الفيشاوي ” ربنا ياخدك و متلاقيش دوا “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35550 ] نشر منذ 12 دقيقة
لحوووووووووول
مين زعل الحلوه مين😐