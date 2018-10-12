بالفيديو.. منه فضالي لأحد متابعيها ” ربنا ياخدك “

أماني الغامدي(صدى):

هاجمت الممثلة المصرية منه فضالي أحد متابعيها بشدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” انستجرام ” ، بسبب تعليق منه أدى إلى انفعالها.

ونشرت منه فضالي صورة لها مع الفنان فاروق الفيشاوي ، عقب إعلانه عن إصابته بمرض السرطان مؤخراَ، مطالبة من متابعيها الدعاء له بالشفاء، ولكن جاء تعليق المتابعين بطريقة سلبية ، حيث علق أحد متابعيها متمنياَ له الموت.

وبثت منه فضالي فيديو مباشر للرد على المسيئين قائلة أنه لا يوجد شماته في المرض و الموت ،وقالت أن يشعروا بنفس المعاناة و التجربه لكي يعرفوا أنه لا شماته في المرض، وردت على المتابع الذي تمنى الموت للفنان فاروق الفيشاوي ” ربنا ياخدك و متلاقيش دوا “.