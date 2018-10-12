بالصور.. ” لبؤة ” أليفة تهاجم صاحبها بوحشية وتمزقه بمنزله
نُقل رجل مكسيكي إلى المستشفى، إثر قيام الـ ” لبؤة ” الأليفة التي كان يربيها بمهاجمته بوحشية حتي كادت أن تمزقه أربًا.
وبالتطرق للتفاصيل، كان الرجل يربي في منزله أسدًا ولبؤة ونمرًا في أقفاص كبيرة، وأحيانًا يسمح لتلك الحيوانات بالتجول في حديقة المنزل وقرب حمام السباحة كأي حيوان أليف، إلى أن هاجمته ” اللبؤة ” التي كان يربيها وبدأت بعضه بوحشية حتى كادت تمزقه إربًا.
وعن ذلك، أفاد رجال المباحث أنهم عثروا على الرجل مغمى عليه في المنزل، وقد تعرض لجروح بالغة وصل طول بعضها إلى 20 سنتيمترًا، أما اللبؤة المهاجمة فكانت في الحديقة ومضرجة بدماء الرجل.
قامت الجهات الأمنية بنقل الرجل للعناية المركزة، بينما نُقلت الحيوانات إلى مراكز رعاية خاصة.
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 1107 ] نشر منذ 1 ساعة
معروف عن الأسد أنه عندما لايجووع لايهاجم أحدًا يعني حتى لو قربت منه مايهاجمك وهذا اللي خلى صاحب اللبؤة يظن أنها صاارت أليفة وتعودت عليه..المسألة انها كانت شبعانة وجااعت
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2137 ] نشر منذ 1 ساعة
نتائج مؤكدة للهياط اين كان شكلة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55862 ] نشر منذ 1 ساعة
اوافق الأخت العزيزه دهر بما تفضلت به ,,
,, كلام صحيح 100 % ..
,, الحيوانات لاتبدأ باالهجوم طالما هي شبعانه ، إلا إذا أُعتدي عليها فهي تقتل دفاعاً عن نفسها ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35550 ] نشر منذ 9 دقائق
هذي مثل العيدان
اليفة بس أحيانآ
تفصل على خلق الله
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂