بالصور.. حفل زفاف حفيدة الملكة اليزابيث والأمير جاك بكنيسة القديس جورج

لندن(صدى):

تعقد مراسم الاحتفال الملكي لزفاف حفيدة الملكة اليزابيث الأميرة أوجيني البالغة من العمر 28 عامًا، والأمير جاك بروكسبانك بكنيسة القديس جورج في قلعة وندسور الملكية، تمامًا كما حدث في زفاف الأمير هاري في مايو الماضي.

وحضر الحفل عدد كبير من المشاهير، يأتي على رأسهم، الممثلة ليف تايلر، ناعومي كامبل وديمي مور، حيث جاءت الأميرة أوجيني، في الترتيب التاسع لولاية العرش، وهي ابنة الأمير آندرو، دوق يورك، الابن الثاني للملكة إليزابيث الثانية.