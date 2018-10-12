الإعلان عن وظائف شاغرة ببلدية محافظة ” المذنب “
كشفت بلدية محافظة ” المذنب ” عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء على بند الأجور فئة (ب)، وفقًا للمسميات التالية: ” مراقب ومراقبة خدمات، مشغل أجهزة، مغسل ومغسلة موتى، ومراسل ” والمراد شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية.
وأشارت البلدية إلى أن التقديم يبدء اعتبارًا من تاريخ 5/2/1440 حتى تاريخ 9/2/1440، عبر الرابط التالي:هنا
ونوهت البلدية بأنه لن يتم أخذ أي طلب بالاعتبار قبل تاريخ بداية التقديم أو بعد تاريخ نهاية التقديم، وناشدت الراغبين في الالتحاق بالوظائف معرفة الملاحظات والدعم الفني، من خلال البريد الالكتروني [email protected] .
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 1 ساعة
مغسل موتى…………
اليوم الصبح كنت بالمقبره وتأملت من كان بيننا بالأمس…وهم اليوم ليوم القيامة رقود..
اللهم بهذه الساعه المستجابه اختم لي برحمتك..
المذنب قريه صغيره ما تحتاج مغسلين..؟
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 1 ساعة
عندي بنقالي واحد في عشره .. يعني هو واحد لاكن ينفع …مؤذن او فراش مسجد… مصلح دشوش وبطاقات xxx …سراق سكراب …حفار قبور … وانا مستعد اوظفه مغسل موتى عندكم على حسابي (سبيل) وش قلتوا يا بلدية المذنب….؟