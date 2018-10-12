الإعلان عن وظائف شاغرة ببلدية محافظة ” المذنب “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت بلدية محافظة ” المذنب ” عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء على بند الأجور فئة (ب)، وفقًا للمسميات التالية: ” مراقب ومراقبة خدمات، مشغل أجهزة، مغسل ومغسلة موتى، ومراسل ” والمراد شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية.

وأشارت البلدية إلى أن التقديم يبدء اعتبارًا من تاريخ 5/2/1440 حتى تاريخ 9/2/1440، عبر الرابط التالي:هنا

ونوهت البلدية بأنه لن يتم أخذ أي طلب بالاعتبار قبل تاريخ بداية التقديم أو بعد تاريخ نهاية التقديم، وناشدت الراغبين في الالتحاق بالوظائف معرفة الملاحظات والدعم الفني، من خلال البريد الالكتروني [email protected] .