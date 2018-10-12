بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي

المدينة المنورة(صدى):

وفي المدينة المنورة ،بين أمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي، أن عقد الزواج ميثاق عظيم ورباط قوي وصلة شديدة ويشتمل على مصالح ومنافع للزوجين ومصالح ومنافع للأولاد ولأقرباء الزوجين وللمجتمع .

وأكد فضيلته في خطبة الجمعة اليوم، أن طريق الزواج هو العفاف والبركة والنماء والطهر والرزق وصحة القلوب وامتداد العمر بالذرية الصالحة،أما طريق الزنا فهو الخبث وأمراض القلوب وفساد الرجل والمرأة وآفات الحياة والذهاب ببركتها والخلل في الأجيال والعذاب في الآخرة .

وقال الشيخ الحذيفي: ” إن من أسباب الطلاق تتبع البرامج التي تهدم العفاف والأخلاق أو المواقع المحرمة التي تنشر الفساد ،وخروج الزوجة بغير إذن الزوج ولا يحل لها ذلك “، مضيفاً إن الطلاق صار جارياً على ألسنة بعض الشباب من دون مراعاة لحقوق ولد ولا قريب ولا اعتبار لأحد فبعض حالات الطلاق يكون إثماً ،وأن من عظم عقد الزوجية ولم يستخف به بارك الله له في زواجه ونال عاقبة حسنة ” .